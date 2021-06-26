Kastamonu’da aç kalan ayılar, kiraz bahçelerini talan etti

Kastamonu’da aç kalan ayılar, kiraz bahçelerini talan etti

Kiraz bahçelerine dadanan ayılar, ağaçlara zarar vererek çiftçileri zarara uğrattı. Çiftçiler, kent merkezine kadar gelen ayıların vatandaşları endişelendirdiğini söyledi.

Kastamonu’da aç kalan ayılar çiftçinin ürünlerine zarar verdi.

İnegöl’de yaklaşık 30 kiraz ağacının ardından, Cide ilçesine bağlı Bağyurdu Mahallesi’ndeki bahçeye de ayılar girdi.

Bayram Özkan’a ait bahçede, ağaçların dalları kırıldı.

Saç ile ağaç köklerini koruma önlemi almasına rağmen ağaçlarına zarar verildiğini söyleyen Özkan, ayıların ilçe merkezine yakın mesafedeki yerleşim yerlerine kadar gelmelerinin vatandaşları telaşlandırdığını belirtti.

Son olarak İnebolu’da 1 haftada Güde, Belören, Beyler, Yolüstü köylerindeki kiraz ağaçları da ayılar tarafından talan edildi.

“HAYVAN HAKLARI VAR AMA İNSAN HAKLARI YOK”

Kiraz bahçesine gittiğinde büyük şok yaşadığını söyleyen köy sakinlerinden İhsan Çelenli, çok sayıda ağacın kırıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu zarar gören kiraz ağaçlarının hesabını kim verecek. Fidanları komple yıkmış, kırmış. Bu gecede büyük ihtimalle yeniden gelir. Hayvanların hakları var ama insanların hakları yok.”

YİYECEK BIRAKILMASINI İSTEDİ

Çelenli, yetkililerden yabani hayvanlar için ormanlık alanlara daha fazla yiyecek bırakılmasını talep etti.