Elektrik direğiyle çarpıştığı için bir ağacın dallarını kesmek üzere ağaca tırmanan muhtar, çıktığı direkten merdivenle birlikte düştü. O anlar kameraya yansıdı.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde son 1 haftadır etkili olan kar yağışı sonrasında elektrik direkleri yıkıldı, hatlar ise koptu.

Yaklaşık 5 gün elektrik verilemeyen İnebolu ilçesinde vatandaş çareyi kendi aradı.

Bununla ilgili olarak Başköy köyünde ikamet eden Köy Muhtarı Ekrem Kıyoğlu, elektrik tellerinin üzerine devrilen çam ağacını kesmek istedi.

AĞACI KESTİ

Bunun için elektrik direğine merdiven dayayarak elektrik hatlarına kadar ulaşan Muhtar Ekrem Kıyoğlu, elindeki balta ile ağacı kesti.

DÜŞME ANI KAMERADA

Tellerden kurtulan ağaçla birlikte merdivende kayan Kıyıoğlu yere düştü. Şans eseri kazadan yara almadan kurtulan muhtarın düşme anları ise başka bir şahıs tarafından cep telefonuna kayıt edildi.

Kastamonu'da ağaç kesen muhtarın düşme anı kamerada VİDEO









