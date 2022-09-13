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    Kastamonu'da ağaçtan düşüp kolu kırılan kişi, kalp krizinden yaşamını yitirdi

    Cide ilçesinde, incir toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp kolu kırılan 45 yaşındakivNuri Çakar, hastanedeki ameliyatın ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
    • 13.09.2022 - 14:07
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 14:51
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    Kastamonu'da ağaçtan düşüp kolu kırılan kişi, kalp krizinden yaşamını yitirdi

    Kastamonu'nun Cide ilçesi Çataloluk köyünde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Nuri Çakar, geçen hafta incir toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp yaralandı.

    Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çakar'ın kolunun kırıldığı belirlendi. Çakar, ailesinin isteği ile otomobille İstanbul'daki Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

    Ameliyata alındı

    Hastaneye yatırılan Çakar, yapılan tetkiklerin ardından dün ameliyata alındı. Ameliyatının ardından Çakar, hastanede gözlem altında tutuldu.

    Kalp krizinden hayatını kaybetti

    DHA'nın haberine göre Çakar'ın, bugün sabah saatlerinde kalp krizi nedeniyle vefat ettiği belirtildi.

    Kastamonu da ağaçtan düşüp kolu kırılan kişi, kalp krizinden yaşamını yitirdi #1


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