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- Kastamonu'da ağaçtan düşüp kolu kırılan kişi, kalp krizinden yaşamını yitirdi
Kastamonu'da ağaçtan düşüp kolu kırılan kişi, kalp krizinden yaşamını yitirdi
Cide ilçesinde, incir toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp kolu kırılan 45 yaşındakivNuri Çakar, hastanedeki ameliyatın ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
- 13.09.2022 - 14:07
- Güncelleme : 13.09.2022 - 14:51
Kastamonu'nun Cide ilçesi Çataloluk köyünde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Nuri Çakar, geçen hafta incir toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp yaralandı.
Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çakar'ın kolunun kırıldığı belirlendi. Çakar, ailesinin isteği ile otomobille İstanbul'daki Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Ameliyata alındı
Hastaneye yatırılan Çakar, yapılan tetkiklerin ardından dün ameliyata alındı. Ameliyatının ardından Çakar, hastanede gözlem altında tutuldu.
Kalp krizinden hayatını kaybetti
DHA'nın haberine göre Çakar'ın, bugün sabah saatlerinde kalp krizi nedeniyle vefat ettiği belirtildi.