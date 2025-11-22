Kastamonu'da alevlere teslim olan evde yanarak hayatını kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde 92 yaşındaki Hüseyin Karakaş isimli şahsa ait evde, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın evi sardı.

EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın sırasında evde bulunan Karakaş ise alevlerin arasında kaldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

YANGIN SÖNDÜRÜLÜNCE YAŞLI ADAMIN CENAZESİNE ULAŞILDI

AFAD ve jandarma ekipleri tarafından evde yapılan incelemelerde ise Karakaş'ın cenazesine ulaşıldı.

Yapılan incelemelerin ardından Karakaş'ın cenazesi, yanan evden çıkartılarak morga kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.