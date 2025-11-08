Kastamonu'da annesi ve kardeşi kaybolan 16 yaşındaki Meryem: Kaybolduklarını haberlerden öğrendim

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı’dan 7 gündür haber alınamıyor.

Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutları’ndaki evlerinden pazar günü ayrılan anne ve oğlunu bulmak için AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), komando birlikleri ve polis ekipleri tarafından geniş çaplı arama çalışmaları yürütülüyor.

"KAYBOLDUKLARINI İNTERNETTEN ÖĞRENDİM"

Kayıp anne Huriye Helvacı’nın 16 yaşındaki kızı Meryem Nur Helvacı, annesi ve kardeşinin kaybolduğunu yurtta kaldığı sırada internet haberlerinden öğrendiğini belirtti.

Ben yurtta yatılı kalıyorum. En son cumartesi günü annemle telefonla konuştum. Pazar günü haber sitelerinde kaybolduklarını gördüm, çok üzüldüm. Sınavlarım bitince hemen eve geldim” diyen Meryem Nur, annesine “Eğer beni duyuyorsan, birine ulaş, iyi misin kötü müsün, nerede olursan ol, bir şekilde haber ver

"ŞU ANDA YANIMDA OLMALARINI İSTİYORUM"

Meryem Nur, “En kısa zamanda kavuşmak istiyorum, şu anda yanlarımda olmalarını istiyorum. En ufak bir haber bile bizim için güzel olur” sözleriyle duygularını dile getirdi.

"BANA BİR ŞEY DEMEDEN ÇIKTIN GİTTİN"

Huriye Helvacı’nın annesi Ayşe Hıra ise kızına seslenerek, “Huriye, neredeysen çık gel. Bana bir şey demeden çıktın gittin. Kardeşin burada, hepimiz seni bekliyoruz. Ormanda mısın, birine mi sığındın, bilmiyorum ama gel artık” dedi.

"KENDİ İSTEĞİYLE BİLE GİTTİYSE BİZDEN ÇEKİNMESİN"

Kayıp kadının ablası Ayşe Çalık da kardeşinin bir an önce bulunmasını isteyerek, “Kendi isteğiyle bile gittiyse bizden çekinmesin. Arasın, haber versin. Ben kendi isteğiyle gittiğini düşünmüyorum. Son dönemde ilaçlarını kullanmıyordu, agresifti. Herkes onu arıyor, en azından sesini duyalım” ifadelerini kullandı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

AFAD, jandarma, polis ve UMKE ekiplerinin Köseali köyü çevresi ile İlişi Çayı boyunca sürdürdüğü arama çalışmalarından henüz bir sonuç alınamadı.