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Kastamonu'da araç bariyerlere asıldı kaldı! Yürekleri ağza getiren anlar

Kastamonu'da araç bariyerlere asıldı kaldı! Yürekleri ağza getiren anlar Tosya ilçesinde iki bariyerin arasına düşerek sıkışan otomobilde bulunan iki kişi yaralanırken sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.