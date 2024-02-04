İHA
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ilginç bir kaza meydana geldi.
Tosya ilçesi D100 Karayolu Samsun istikametine giden F.K. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sürüklenmeye başladı.
90 metre sürüklenen otomobil, refüjdeki iki bariyerin arasında asılı kaldı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı: İnceleme başladı
Kazada 41 yaşındaki sürücüsü F.K ve araçta bulunan 12 yaşındaki Z.K aralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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