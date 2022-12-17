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    Kastamonu'da aracın çarptığı ayı telef oldu

    Tosya'da ormandan yola inen ayı, aracın çarpması sonucu öldü.
    • 17.12.2022 - 11:06
    • Güncelleme : 17.12.2022 - 11:35
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    Kastamonu'da aracın çarptığı ayı telef oldu

    Kastamonu denince akla gelen "Taş düşebilir, ayı çıkabilir" tabelası gerçek oldu...

    Kastamonu'da sabah saatlerinde D-100 karayolunun Tosya Çaykapı köyü mevkisinde yol kenarında hareketsiz yatan ayıyı gören bir sürücü, polis ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

    Yola çıktı, araç çarptı

    DHA'nın haberine göre gelen ekiplerin yaptığı incelemede ayının, bir aracın çarpması sonucu öldüğü belirlendi.

    Ayı, görevliler tarafından kamyonetin kasasına konulup, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne götürüldü.

    Ayının, tahnit işlemi uygulandıktan sonra müzede sergileneceği belirtildi.

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