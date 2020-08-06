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    Kastamonu'da arının soktuğu adam hayatını kaybetti

    51 yaşındaki Murat Tığlı, evinin önünde otururken arının sokması üzerine yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 06.08.2020 - 08:54
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    Kastamonu'da arının soktuğu adam hayatını kaybetti

    Kastamonu’nun Abana ilçesine bağlı Altıkulaç köyünde yaşayan 51 yaşındaki Murat Tığlı'yı, evinin önünde oturduğu sırada arı soktu.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Fenalaşan Murat Tığlı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Abana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tığlı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Kastamonu'da arının soktuğu adam hayatını kaybetti #1

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