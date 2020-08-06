Kastamonu'da arının soktuğu adam hayatını kaybetti

51 yaşındaki Murat Tığlı, evinin önünde otururken arının sokması üzerine yaşamını yitirdi.

Kastamonu’nun Abana ilçesine bağlı Altıkulaç köyünde yaşayan 51 yaşındaki Murat Tığlı'yı, evinin önünde oturduğu sırada arı soktu.

HAYATINI KAYBETTİ

Fenalaşan Murat Tığlı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Abana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tığlı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.