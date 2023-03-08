Kastamonu’da arkadaşı tarafından vurulan kişiyi, cebindeki telefon kurtardı Otobüs terminalinde iki kişi arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Yanında getirdiği silahla arkadaşını yaralayan saldırgan yakalanırken, yaralının da cebindeki telefon sayesinde kurtulduğu öğrenildi.

Kastamonu’nun Cide ilçesindeki Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde dün bir araya gelen D.K. ve M.K. arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine D.K., arkadaşı M.K.’ye yanında getirdiği silahla ateş etti. Telefona isabet etti Silahtan çıkan kurşun, M.K.’nin cebindeki telefona isabet etti. Yaralanan M.K., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan M.K., ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Tutuklandı M.K.’nin cebindeki cep telefonuna isabet eden kurşunun hızını kestiği ve vücuduna zarar vermediği öğrenildi. Bu arada D.K., Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince D.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.K., tutuklandı.