Kastamonu'da aynı köyde ikinci yangın felaketi

3 ay önce 16 evin yanarak küle döndüğü köyde ikinci bir yangın daha yaşandı. Yangında iki ev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Kastamonu merkeze bağlı Akkaya Başören köyünde 16 Şubat tarihinde 90 yaşındaki bir vatandaşın evinde çıkan yangın, 16 evi kullanılamaz duruma getirmişti.

Aynı köyde ikinci bir yangın felaketi daha yaşandı. Köyde bulunan evde bilinmeyen sebeple çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek başka bir eve sıçradı.

İHA'nın haberine göre; yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, arazöz, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmaları başlatıldı

Bölgeye gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangının diğer evlere sıçraması önlendi.

Sağlık kontrolleri yapıldı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise yangın alanında bulunan yaşlı vatandaşları ambulansa alarak sağlık kontrollerini yaptı.