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    Kastamonu’da, babasının silahını temizlerken annesini öldürdü

    Bozkurt ilçesinde, babasına ait olan silahı temizleyen 17 yaşındaki Y.E.Ç., annesi Müzeyyen Ç.’nin vurulmasına sebep oldu. Anne Müzeyyen Ç. olay yerinde yaşamını yitirirken, Y.E.Ç. gözaltına alındı.
    • İHA
    • 17.10.2021 - 13:50
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    Kastamonu’da, babasının silahını temizlerken annesini öldürdü

    Kastamonu’nun Bozkurt ilçesine bağlı Çiçekyayla köyü Ahat Mahallesi’nde, 17 yaşındaki Y.E.Ç., temizlemek içine babasına ait silahı aldı.

    Aniden ateş alan silahtan çıkan kurşun, Y.E.Ç.’nin annesi Müzeyyen Ç.’yi vurdu.

    JANDARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

    Müzeyyen Ç., olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, evde incelemelerde bulundu.

    GÖZALTINA ALINDI

    17 yaşındaki Y.E.Ç., ekipler tarafından gözaltına alınırken, anne Müzeyyen Ç.’nin cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Kastamonu’da, babasının silahını temizlerken annesini öldürdü #1

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