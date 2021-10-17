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- Kastamonu’da, babasının silahını temizlerken annesini öldürdü
Kastamonu’da, babasının silahını temizlerken annesini öldürdü
Bozkurt ilçesinde, babasına ait olan silahı temizleyen 17 yaşındaki Y.E.Ç., annesi Müzeyyen Ç.’nin vurulmasına sebep oldu. Anne Müzeyyen Ç. olay yerinde yaşamını yitirirken, Y.E.Ç. gözaltına alındı.
- İHA
- 17.10.2021 - 13:50
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesine bağlı Çiçekyayla köyü Ahat Mahallesi’nde, 17 yaşındaki Y.E.Ç., temizlemek içine babasına ait silahı aldı.
Aniden ateş alan silahtan çıkan kurşun, Y.E.Ç.’nin annesi Müzeyyen Ç.’yi vurdu.
JANDARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Müzeyyen Ç., olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, evde incelemelerde bulundu.
GÖZALTINA ALINDI
17 yaşındaki Y.E.Ç., ekipler tarafından gözaltına alınırken, anne Müzeyyen Ç.’nin cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.