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    Kastamonu'da babasının tabancasını temizlerken annesini vurdu

    Bozkurt ilçesinde, Y.E.Ç. (17) babasına ait ruhsatlı tabancayı temizlediği sırada kazara annesi Müzeyyen Ç.'yi (44) vurdu. Anne olay yerinde hayatını kaybederken, Y.E.Ç. gözaltına alındı.
    • DHA
    • 18.10.2021 - 02:25
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    Kastamonu'da babasının tabancasını temizlerken annesini vurdu

    Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çiçekyayla Mahallesi'nde 17 yaşındaki Y.E.Ç. muhtar babası Cevdet Ç.'nin ruhsatlı tabancasını temizlerken silah ateş aldı.

    Tabancadan çıkan kurşun, 3 çocuk annesi Müzeyyen Ç.'nin başına isabet etti.

    LİSE ÖĞRENCİSİ GÖZALTINA ALINDI

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Müzeyyen Ç.'nin hayatını kaybettiği belirledi.

    Lise öğrencisi Y.E.Ç ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Müzeyyen Ç.'nin cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

    Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kastamonu da babasının tabancasını temizlerken annesini vurdu #1

     

     

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