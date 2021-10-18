- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kastamonu'da babasının tabancasını temizlerken annesini vurdu
Kastamonu'da babasının tabancasını temizlerken annesini vurdu
Bozkurt ilçesinde, Y.E.Ç. (17) babasına ait ruhsatlı tabancayı temizlediği sırada kazara annesi Müzeyyen Ç.'yi (44) vurdu. Anne olay yerinde hayatını kaybederken, Y.E.Ç. gözaltına alındı.
- DHA
- 18.10.2021 - 02:25
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çiçekyayla Mahallesi'nde 17 yaşındaki Y.E.Ç. muhtar babası Cevdet Ç.'nin ruhsatlı tabancasını temizlerken silah ateş aldı.
Tabancadan çıkan kurşun, 3 çocuk annesi Müzeyyen Ç.'nin başına isabet etti.
LİSE ÖĞRENCİSİ GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Müzeyyen Ç.'nin hayatını kaybettiği belirledi.
Lise öğrencisi Y.E.Ç ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Müzeyyen Ç.'nin cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.