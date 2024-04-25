Kastamonu'da baltalı kavga: 1 kişi ağır yaralandı Kastamonu'da tartıştığı şahıs tarafından baltayla darbedilen bir kişi ağır yaralandı. Kavga anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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İHA

Kastamonu'nun Araç ilçesi Çay Mahallesi'nde Tayfun E. ile Ömer G. arasında bilinmeyen sebeple kavga çıktı.

Kavga sırasında Tayfun E., Ömer G.'yi baltayla yaraladı.

Vücuduna balta darbeleri alan ve ağır yaralanan Ömer G., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Araç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Ömer G., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Tutuklandı

Olayın ardından polis ekipleri, suç aleti balta ile birlikte Tayfun E.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Tayfun E., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

Yaşananlar kamerada

Öte yandan baltalı kavga anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik kamerası görüntüsünde Tayfun E.'nin Ömer G.'nin arkasından baş bölgesine vurduğu ve yere düştükten sonra bir kez daha karın bölgesine balta ile vurduğu görülüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)