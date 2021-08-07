Kastamonu'da, bariyere çarpan otomobil takla attı: 3 ölü

Tosya ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, bariyerlere çarparak takla attı. Kazada otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Tosya D-100 karayolu Ortalıca köyü mevkiinde, Samsun'dan İstanbul yönüne giden Mete Ayangil yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyere çarparak takla attı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Mete Ayangil, eşi Sevim Ayangil ile Zennure Altun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, olay yerindeki çalışmaların ardından morga kaldırıldı. Polis, kaza hakkında soruşturma başlattı.









