Euro
10.1547
0.47%
Dolar
8.6156
1.12%
Altın
488.35
-1.18%
Borsa
1.435
0.21%
Bitcoin
366.500
9.01%
EXEN Coin
23.48
0.29%
24ºC
İstanbul
Gök gürültülü sağanak yağış 24 C

    Kastamonu'da, bariyere çarpan otomobil takla attı: 3 ölü

    Tosya ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, bariyerlere çarparak takla attı. Kazada otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 07.08.2021 - 03:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kastamonu'da, bariyere çarpan otomobil takla attı: 3 ölü

    Kastamonu'nun Tosya D-100 karayolu Ortalıca köyü mevkiinde, Samsun'dan İstanbul yönüne giden Mete Ayangil yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyere çarparak takla attı.

    Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Mete Ayangil, eşi Sevim Ayangil ile Zennure Altun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

    Cenazeler, olay yerindeki çalışmaların ardından morga kaldırıldı. Polis, kaza hakkında soruşturma başlattı.

    Kastamonu da, bariyere çarpan otomobil takla attı: 3 ölü #1

    Kastamonu da, bariyere çarpan otomobil takla attı: 3 ölü #2

    Kastamonu da, bariyere çarpan otomobil takla attı: 3 ölü #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir