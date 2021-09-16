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    Kastamonu'da binaların yıkımı esnasında enkazdan son anda kaçtılar

    Sel felaketinin yaşandığı bölgede hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.
    • İHA
    • 16.09.2021 - 13:47
    • Güncelleme : 16.09.2021 - 13:51
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    Kastamonu'da binaların yıkımı esnasında enkazdan son anda kaçtılar

    Kastamonu’da 11 Ağustos’ta Ezine Çayı’nın taşması sonucu yaşanan sel felaketi, can kayıplarının yanı sıra çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine neden oldu.

    Sel felaketinin yaşandığı bölgede, bir yandan yaralar sarılmaya çalışılırken bir yandan da hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.

    SON ANDA KURTULDULAR

    Yıkma işlemi sırasında aniden çöken bir apartmanın yanında bekleyen kişiler, son anda kaçarak enkazın altında kalmaktan kurtuldu.

    Kastamonu'da binaların yıkımı esnasında enkazdan son anda kaçtılar VİDEO

    Kastamonu da binaların yıkımı esnasında enkazdan son anda kaçtılar #1

    O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINCA KAYDEDİLDİ

    Vatandaşların kaçış anı ile binanın aniden yıkılması çevrede bulunan bir şahsın cep telefonuna anbean yansıdı.

    Kastamonu da binaların yıkımı esnasında enkazdan son anda kaçtılar #2

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