Sel felaketinin yaşandığı bölgede hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.

Kastamonu’da 11 Ağustos’ta Ezine Çayı’nın taşması sonucu yaşanan sel felaketi, can kayıplarının yanı sıra çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine neden oldu.

Sel felaketinin yaşandığı bölgede, bir yandan yaralar sarılmaya çalışılırken bir yandan da hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.

SON ANDA KURTULDULAR

Yıkma işlemi sırasında aniden çöken bir apartmanın yanında bekleyen kişiler, son anda kaçarak enkazın altında kalmaktan kurtuldu.

Kastamonu'da binaların yıkımı esnasında enkazdan son anda kaçtılar VİDEO

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINCA KAYDEDİLDİ

Vatandaşların kaçış anı ile binanın aniden yıkılması çevrede bulunan bir şahsın cep telefonuna anbean yansıdı.



