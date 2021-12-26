Kastamonu'da bir adam kendi kurşunuyla can verdi

Kastamonu'da bir adam kendi kurşunuyla can verdi

Taşköprü ilçesinde arkadaşlarıyla avlanmaya giden Serkan Erol, kendi silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yaşayan Serkan Erol, arkadaşlarıyla birlikte avlanmak üzere ormana gitti.

AVLANIRKEN CANINDAN OLDU

Avlandıkları sırada Serkan Erol, kazara kendi silahından çıkan kurşunun vücuduna isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Erol’un cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

EKİPLER İNCELEME BAŞLATTI

Öte yandan olay yerine intikal eden jandarma ekipleri ise bölgede incelemelerde bulundu.