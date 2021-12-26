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    Kastamonu'da bir adam kendi kurşunuyla can verdi

    Taşköprü ilçesinde arkadaşlarıyla avlanmaya giden Serkan Erol, kendi silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 26.12.2021 - 14:19
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    Kastamonu'da bir adam kendi kurşunuyla can verdi

    Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yaşayan Serkan Erol, arkadaşlarıyla birlikte avlanmak üzere ormana gitti.

    AVLANIRKEN CANINDAN OLDU

    Avlandıkları sırada Serkan Erol, kazara kendi silahından çıkan kurşunun vücuduna isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

    Erol’un cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

    EKİPLER İNCELEME BAŞLATTI

    Öte yandan olay yerine intikal eden jandarma ekipleri ise bölgede incelemelerde bulundu.

    Kastamonu da bir adam kendi kurşunuyla can verdi #1

    Kastamonu da bir adam kendi kurşunuyla can verdi #2

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