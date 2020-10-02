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    Kastamonu'da bir kamyon yandı

    Çatalzeytin ilçesinde seyir halindeki hafriyat kamyonu yandı. Yanan kamyonu itfaiye ekipleri söndürdü.
    • İHA
    • 02.10.2020 - 02:48
    • Güncelleme : 02.10.2020 - 02:48
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    Kastamonu'da bir kamyon yandı

    Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde seyir halindeki çimento yüklü hafriyat kamyonu, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

    Bir anda alevler içerisinde kalan hafriyat kamyonuna ilk müdahaleyi oradan geçen beton mikseri müdahale etti.

    DEVLET HASTANESİ PERSONELLERİ DE DESTEK VERDİ

    Beton mikserine yakında bulunan Çatalzeytin Devlet Hastanesinin personelinin de destek vermesiyle yanan hafriyat kamyonu söndürüldü.

    Bir süre sonra olay yerine gelen Çatalzeytin itfaiye ekipleri, yanan hafriyat kamyonuna müdahale ederek soğutma çalışmasında bulundu.

    Kastamonu'da bir kamyon yandı VİDEO


    Kastamonu da bir kamyon yandı #1

    Kastamonu da bir kamyon yandı #2

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