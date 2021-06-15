Kastamonu'da bisikletiyle evine giderken kazada yaralandı

Çarşıdan aldığı ekmekle evine giden şahıs, bisiklet çarpması sonucunda yaralanınca hastaneye kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kastamonu Daday’da Merkez Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde trafik kazası meydana geldi.

Çarşıdan ekmek alarak bisikleti ile evine gitmeyen isteyen Zahit Y.’ye, Salim S. idaresindeki 37 BF 801 plakalı Fiat marka otomobil çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada çarpmanın etkisiyle yolda savrulan ve ağır yaralanan Zahit Y., kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.