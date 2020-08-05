Kastamonu'da boğulan kızı, uzman çavuş kurtardı

Ailesiyle Ilıca Şelalesi'ne giden küçük kız şelalede boğulma tehlikesi geçirince, bölgede devriye gezen jandarma uzman çavuş Ahmet Yılmaz küçük kızı şelaleye girerek kurtardı.

İstanbul'da yaşayan 10 yaşındaki H.Y. adlı kız çocuğu, ailesiyle birlikte memleketi Kastamonu'ya gitti.

Dün, Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine gelerek Ilıca Şelalesi'ni görmeye giden H.Y., şelalenin yan kısmındayken, ayağının kayması sonucu suya düştü.

BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Yaklaşık 2 metre derinliğindeki suda boğulma tehlikesi geçiren H.Y.'nin ailesi ve çevredekiler paniğe kapıldı.

JANDARMA SUYA GİRDİ

Bu sırada bölgede devriye görevinde bulunan jandarma uzman Çavuş Ahmet Yılmaz, küçük kızın boğulma tehlikesi geçirdiğini fark ederek, kıyafetiyle suya girdi. Yılmaz, H.Y.'yi boğulmaktan son anda kurtararak, dışarı çıkardı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sudan çıkarılan küçük kıza müdahalede ederek, sağlık durumunun iyi olduğunu belirledi. H.Y., yapılan kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.





