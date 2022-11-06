Petrol
98.75
4.31%
Euro
18.4913
1.73%
Dolar
18.5663
-0.26%
Altın
1.004
2.95%
Borsa
4217
2.72%
Bitcoin
398.550
0.56%
BTXN Coin
10.50
0.47%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C

    Kastamonu'da bozulan vincin tepesinde mahsur kaldı

    Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde bozulan vincin tepesinde mahsur kalan vinç operatörü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • 06.11.2022 - 20:11
    • Güncelleme : 06.11.2022 - 20:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kastamonu'da bozulan vincin tepesinde mahsur kaldı

    Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bir inşaatta çalışan vinç operatörü Veli İ., vincin tepesine çıktı.

    Veli İ. havaya kalkan vincin üstünde mahsur kaldı.

    Vincin bozulduğunu gören işçiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    1 saat sonra kurtarıldı

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından Veli İ., 1 saat sonra merdiven ile bulunduğu yerden alınarak kurtarıldı.

    İHA'nın aktardığına göre Veli İ., sağlık kontrolü için sağlık ekipleri tarafından Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Kastamonu'da bozulan vincin tepesinde mahsur kaldı VİDEO

    Kastamonu da bozulan vincin tepesinde mahsur kaldı #1

    Kastamonu da bozulan vincin tepesinde mahsur kaldı #2

    Kastamonu da bozulan vincin tepesinde mahsur kaldı #3

    Kastamonu da bozulan vincin tepesinde mahsur kaldı #4


    İran'da yeni akım: Mollaların sarıklarını düşürme eylemi
    Dünya

    İran'da yeni akım: Mollaların sarıklarını düşürme eylemi

    İstanbulspor tribününde maçı tek taraftar izledi
    Futbol

    İstanbulspor tribününde maçı tek taraftar izledi

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    Advertorial

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir