Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde bozulan vincin tepesinde mahsur kalan vinç operatörü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bir inşaatta çalışan vinç operatörü Veli İ., vincin tepesine çıktı.

Veli İ. havaya kalkan vincin üstünde mahsur kaldı.

Vincin bozulduğunu gören işçiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

1 saat sonra kurtarıldı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından Veli İ., 1 saat sonra merdiven ile bulunduğu yerden alınarak kurtarıldı.

İHA'nın aktardığına göre Veli İ., sağlık kontrolü için sağlık ekipleri tarafından Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kastamonu'da bozulan vincin tepesinde mahsur kaldı VİDEO