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Kastamonu'da bozulan vincin tepesinde mahsur kaldı
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde bozulan vincin tepesinde mahsur kalan vinç operatörü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
- 06.11.2022 - 20:11
- Güncelleme : 06.11.2022 - 20:18
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bir inşaatta çalışan vinç operatörü Veli İ., vincin tepesine çıktı.
Veli İ. havaya kalkan vincin üstünde mahsur kaldı.
Vincin bozulduğunu gören işçiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
1 saat sonra kurtarıldı
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından Veli İ., 1 saat sonra merdiven ile bulunduğu yerden alınarak kurtarıldı.
İHA'nın aktardığına göre Veli İ., sağlık kontrolü için sağlık ekipleri tarafından Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kastamonu'da bozulan vincin tepesinde mahsur kaldı VİDEO