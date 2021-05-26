Yaramazlık yaptığını öne sürdüğü yüzde 90 engelli çocuğu köpeklerin arasına atarak yaralanmasına sebep olan şahsın o anları, kameraya yansıdı.

Kastamonu’nun İsmailbey Mahallesi Okmeydanı Sokak üzerinde yaşayan Nazlı Gedik, 8 yaşındaki oğlu Arafat Miran Kahreman ile birlikte komşularıyla kapının önünde sohbet ediyordu.

O sırada komşu Ö.Ç., yaramazlık yaptığı gerekçesiyle Arafat Miran Kahreman’ı kolundan tutup, köpek kulübesine attı.

HASTANELİK OLDU

Kendi imkanlarıyla köpek kulübesinden çıkan minik Kahreman, köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralandı. Bunun üzerine Nazlı Gedik, Ö.Ç.’ye tepki göstererek ilk önce oğlunu Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Sonrasında ise Şehit Recep Şahin Polis Merkezi Amirliğine giderek Ö.Ç.’den şikayetçi oldu.

Kastamonu'da çocuğu köpeklerin önüne atan cani VİDEO

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"ÇOCUĞUM YÜZDE 90 ENGELLİ"

Oğlunun yüzde 90 engelli olduğunu belirten Nazlı Gedik, “Çocuğumun yüzde 90 engeli bulunuyor. Arafat Miran ile kapının önünde oturduğum sırada ‘beni rahatsız ediyorsun, gözümün önünden çekil’ diyerek çocuğumu sürükleyerek köpek kulübesinin içerisine köpeklerin önüne doğru attı. Daha sonra çocuğum, buradan kurtulmaya çalışırken kulübeden çıkmasına izin vermedi. Ardından kulübede bıraktı çocuğumu, çocuğum burada köpeklerin saldırısına uğradı. Şikayetçiyim. Gereken ne ise yapılmasını arz ediyorum. Adalete güveniyorum.” dedi.

"ÇOCUKTUR YARAMAZLIK YAPAR, BU HAREKET YAKIŞMADI"

Çocukların yaramazlık yapabileceğini söyleyen Nazlı Gedik, “Çocuktur bu, yaramazlıkta yapar. Her türlü yaramazlığı yapar çocuklar. Sonuçta benim çocuğum da 8 yaşında. Uyarması gerekiyordu ya da bana gelip söylemesi gerekiyordu. Bana gelip ‘Nazlı, çocuğunun terbiyesini verir misin’ demesi gerekiyordu. Bu hareketi kendisine kesinlikle yakıştıramadım.” diye konuştu.

Kolundan ve bacağından yaralanan Kahreman’ın tetanos aşısı olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan o korkunç anlar ise çevredeki güvenlik kameraları tarafındna kaydedildi.

AİLE EVİNİ BASMAYA ÇALIŞTI, KOMŞU SUÇLAMALARI REDDETTİ

Şikayetin ardından ailenin yakınları, Ö.Ç.’nin evine sopalarla saldırmak istedi. Çevrede bulunan komşuların ve olay yerine çağrılan polis ekiplerinin araya girmesiyle olay daha da büyümeden engellendi. Ö.Ç, gerekli ifadeyi karakolda verdiğini ve suçsuz olduğunu belirterek suçlamaları kabul etmedi.