Euro
9.9001
-0.69%
Dolar
8.4437
-0.12%
Altın
484.83
-0.21%
Borsa
1.462
0.44%
Bitcoin
391.009
-1.48%
EXEN Coin
26.72
-4.53%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Kastamonu'da çöken apartmanın müteahhidi gözaltına alındı

    Bozkurt ilçesinde çöken Ölçer Apartmanı müteahhidi Mehmet Özkan, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde gözaltına alındı.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2021 - 16:55
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 17:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kastamonu'da çöken apartmanın müteahhidi gözaltına alındı

    Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde etkili olan sel felaketi, birçok maddi ve manevi zarara yol açtı.

    Ezine Çayı’nın taşan suları, önüne çıkan her şeyi yıktı.

    Birçok vatandaş felakette yaşamını yitirirken, Ezine Çayı kenarında bulunan 8 katlı ve 32 daireli Ölçer Apartmanı, çayın taşmasının ardından yalnızca 6 saat ayakta durabildi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, selden etkilenen binalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Soruşturma kapsamında, Ölçer Apartmanı'nı 3 yıl önce yapan Mehmet Özkan hakkında gözaltı kararı verilerek mal varlığına tedbir koyuldu.

    Kastamonu da çöken apartmanın müteahhidi gözaltına alındı #1

    AİLESİYLE İLÇEDEN AYRILMIŞTI

    İlçede Sınarcık Mahallesi'nde ofisi bulunan ve Ezine Çayı kenarında başka apartmanın teras katında oturan Mehmet Özkan, selin ardından ailesiyle ilçeden ayrılmıştı.

    Ölçer Apartmanı müteahhidi Mehmet Özkan, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde gözaltına alındı.

    Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu'ya gönderileceği öğrenildi.

    Kastamonu da çöken apartmanın müteahhidi gözaltına alındı #2

    Kastamonu da çöken apartmanın müteahhidi gözaltına alındı #3

    Kastamonu da çöken apartmanın müteahhidi gözaltına alındı #4

    Kastamonu da çöken apartmanın müteahhidi gözaltına alındı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir