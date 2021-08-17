Kastamonu'da çöken apartmanın müteahhidi gözaltına alındı

Bozkurt ilçesinde çöken Ölçer Apartmanı müteahhidi Mehmet Özkan, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde gözaltına alındı.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde etkili olan sel felaketi, birçok maddi ve manevi zarara yol açtı.

Ezine Çayı’nın taşan suları, önüne çıkan her şeyi yıktı.

Birçok vatandaş felakette yaşamını yitirirken, Ezine Çayı kenarında bulunan 8 katlı ve 32 daireli Ölçer Apartmanı, çayın taşmasının ardından yalnızca 6 saat ayakta durabildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, selden etkilenen binalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, Ölçer Apartmanı'nı 3 yıl önce yapan Mehmet Özkan hakkında gözaltı kararı verilerek mal varlığına tedbir koyuldu.

AİLESİYLE İLÇEDEN AYRILMIŞTI

İlçede Sınarcık Mahallesi'nde ofisi bulunan ve Ezine Çayı kenarında başka apartmanın teras katında oturan Mehmet Özkan, selin ardından ailesiyle ilçeden ayrılmıştı.

Ölçer Apartmanı müteahhidi Mehmet Özkan, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde gözaltına alındı.