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    Kastamonu'da dalgaların vurduğu sahil yolu su altında kaldı

    Kastamonu’nun Cide ilçesinde etkili olan fırtına sebebi ile dalgaların vurduğu sahil yolu su altında kaldı.
    • İHA
    • 15.01.2022 - 17:15
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    Kastamonu'da dalgaların vurduğu sahil yolu su altında kaldı

    Kastamonu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, sahil kesiminde ise fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

    Cide ilçesinde etkili olan fırtına sebebi ile dev dalgalar sahili dövüyor.

    SÜRÜCÜLER İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKİYOR

    Dalgalar sebebi ile Cide-Bartın sahil yolu su altında kaldı.

    Yoldan geçen sürücüler ise yoldaki su sebebi ile ilerlemekte güçlük çekiyor.

    Kastamonu da dalgaların vurduğu sahil yolu su altında kaldı #1

    Kastamonu da dalgaların vurduğu sahil yolu su altında kaldı #2

    Kastamonu da dalgaların vurduğu sahil yolu su altında kaldı #3


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