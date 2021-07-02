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    Kastamonu'da dayı ve yeğeni kanyonda boğuldu

    Serinlemek için Cibiş Kanyonu'nda suya giren Yaşar Aca ve yeğeni Çağatay Tatlıdil boğularak hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 02.07.2021 - 02:02
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    Kastamonu'da dayı ve yeğeni kanyonda boğuldu

    Kastamonu'nun Araç ilçesi Kayaboğazı köyünde bulunan Cibiş Kanyonu'nda, serinlemek için suya giren Yaşar Acar (37)  ve yeğeni Çağatay Tatlıdil (12) bir süre sonra çığlık atmaya başladı.

    2'Sİ DE KURTARILAMADI

    Kanyona yakın bölgede bulunan köylüler ses üzerine gittikleri kanyonda boğulmak üzere olan 2 kişiyi görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

    Ekipler yaptıkları çalışma sonrası dayı ve yeğeninin cansız bedenlerini sudan çıkardı.

    Acar ve Tatlıdil'in casız bedenleri Araç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Çağatay Tatlıdil'in İstanbul'da yaşadığı ve dayısının yanına tatil için geldiği öğrenildi.

    Kastamonu da dayı ve yeğeni kanyonda boğuldu #1

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    Kastamonu da dayı ve yeğeni kanyonda boğuldu #3

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