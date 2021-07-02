Kastamonu'da dayı ve yeğeni kanyonda boğuldu

Kastamonu'da dayı ve yeğeni kanyonda boğuldu

Serinlemek için Cibiş Kanyonu'nda suya giren Yaşar Aca ve yeğeni Çağatay Tatlıdil boğularak hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Araç ilçesi Kayaboğazı köyünde bulunan Cibiş Kanyonu'nda, serinlemek için suya giren Yaşar Acar (37) ve yeğeni Çağatay Tatlıdil (12) bir süre sonra çığlık atmaya başladı.

2'Sİ DE KURTARILAMADI

Kanyona yakın bölgede bulunan köylüler ses üzerine gittikleri kanyonda boğulmak üzere olan 2 kişiyi görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Ekipler yaptıkları çalışma sonrası dayı ve yeğeninin cansız bedenlerini sudan çıkardı.

Acar ve Tatlıdil'in casız bedenleri Araç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çağatay Tatlıdil'in İstanbul'da yaşadığı ve dayısının yanına tatil için geldiği öğrenildi.