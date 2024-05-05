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Kastamonu'da dede torun kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Kastamonu'da dede torun kavgasında kan aktı: 1 yaralı Taşköprü ilçesinde dedesi ile çıkan kavgada yaralanan 21 yaşandaki genç, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.