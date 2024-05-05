Kastamonu'da dede torun kavgasında kan aktı: 1 yaralı

İHA
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Kornapa köyünde yaşayan 67 yaşındaki O.E. ile 21 yaşındaki torunu O.E. arasında bilinmeyen sebeple kavga çıktı.
Kavga sırasında torun O.E. bıçaklanarak yaralandı.
Hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından O.E. Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buada ilk müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Soruşturma sürüyor
Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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