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    Kastamonu'da dehşet anları: Sel suları bir kişiyi böyle yuttu

    Kastamonu'da dehşet anları: Sel suları bir kişiyi böyle yuttu

    Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel ve taşkının kısa sürede nasıl her şeyi yıktığı görüntülenirken, bir kişinin de sel sularına kapıldığı anlar kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 13.08.2021 - 00:18
    • Güncelleme : 13.08.2021 - 00:54
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    Türkiye, güney sahillerindeki yangın felaketinin yaraları henüz tam anlamıyla sarılmadan Karadeniz kıyılarındaki sel ve heyelanlarla sarsıldı.

    Sinop, Kastamonu ve Bartın'da şiddetli yağışlar, su taşkınlarına ve heyelana neden oldu.

    17 CAN KAYBI

    Yaşanan felakette 3 ilde toplam 17 vatandaşımız hayatını kaybetti.

    Sel bölgelerinde mahsur kalanların kurtarılması için başlatılan çalışmalar devam ederken felakete ilişkin çarpıcı görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.

    Kastamonu'da dehşet anları: Sel suları bir kişiyi böyle yuttu VİDEO

    DAKİKALAR İÇİNDE YÜKSELDİ

    Son olarak ortaya çıkan, felaketzede bir kadının evinin balkonundan çektiği görüntülerde, dakikalar içinde sel sularının nasıl yıkıcı güce ulaştığı görülüyor.

    ARACINI KURTARMAYA ÇALIŞIRKEN SULARA KAPILDI

    Görüntülerin ilerleyen bölümlerinde ise aracını kurtarmaya çalışan bir kişinin sel sularına kapıldığı anlar izleyenleri dehşete düşürüyor. Görüntüleri çeken kadının "Adam kaldı. Adam kaldı orda. Abi kaç! Abi bırak arabayı kaç! Adam kaldı içeride kaldı adam." sözleri yürek parçalıyor.

    Kastamonu da dehşet anları: Sel suları bir kişiyi böyle yuttu #1

    Kastamonu da dehşet anları: Sel suları bir kişiyi böyle yuttu #2

    Kastamonu da dehşet anları: Sel suları bir kişiyi böyle yuttu #3

    Kastamonu da dehşet anları: Sel suları bir kişiyi böyle yuttu #4

    Kastamonu da dehşet anları: Sel suları bir kişiyi böyle yuttu #5

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