Haberler

3. Sayfa Haberleri

Kastamonu'da dehşet anları: Sel suları bir kişiyi böyle yuttu

Kastamonu'da dehşet anları: Sel suları bir kişiyi böyle yuttu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel ve taşkının kısa sürede nasıl her şeyi yıktığı görüntülenirken, bir kişinin de sel sularına kapıldığı anlar kaydedildi.