Kastamonu'da deniz kenarına düşen taksici öldü

Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, yoldan çıkarak deniz kenarına yuvarlandı. Hastaneye kaldırılan sürücü, hayatını kaybetti.

Bartın’dan Kastamonu’nun Cide ilçesine dönen Hüseyin Baş idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu yoldan çıkarak, deniz kenarına düştü

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

KALP MASAJI YAPILDI

Sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği ileri sürülen ve kalbi duran sürücüye kalp masajı yaparak hayata döndürdü.

HASTANEDE VEFAT ETTİ

Ağır yaralı halde Cide Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseyin Baş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

























