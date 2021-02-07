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    Kastamonu'da direksiyon başında uyuyan sürücü uçuruma yuvarlandı

    Kastamonu'da direksiyon başında uyuyakalan sürücü, otomobiliyle 25 metreden uçuruma yuvarlandı.
    • İHA
    • 07.02.2021 - 04:22
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    Kastamonu'da direksiyon başında uyuyan sürücü uçuruma yuvarlandı

    İstanbul’da pazaryerinde tezgah açan Aziz K., ürünlerini sattıktan sonra Kastamonu’nun İnebolu ilçesine dönmek için yola çıktı.

    UYUYAKALINCA UÇURUMA YUVARLANDI

    Göçkün köyü nüfusuna kayıtlı Aziz K., plakası öğrenilemeyen otomobille İnebolu’nun Korupınar köyüne geldiği sırada, direksiyon başında uyuyakalması üzerine yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 25 metre uçuruma yuvarlanan Aziz K. yaralandı.

    Yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Aziz K., ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

    Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kastamonu da direksiyon başında uyuyan sürücü uçuruma yuvarlandı #1

    Kastamonu da direksiyon başında uyuyan sürücü uçuruma yuvarlandı #2

    Kastamonu da direksiyon başında uyuyan sürücü uçuruma yuvarlandı #3

    Kastamonu da direksiyon başında uyuyan sürücü uçuruma yuvarlandı #4

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