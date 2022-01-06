Kastamonu'da dolandırmaya çalışılan adamı polis kurtardı

Sahte polislere 15 bin TL'sini kaptıran vatandaş, tekrar aynı hataya kapılınca bankaya gidip para yatırmak isterken, polis ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu dolandırılmaktan kurtarıldı.

Türkiye'de telefon dolandırıcılığı her geçen gün katlanarak artıyor. Dolandırıcılık yönetemleri arasında en yaygın olanı ise polis/savcı numarası...

Kastamonu’da yaşayan A.G. isimli vatandaş da, kendisini telefonla arayan ve kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılara 15 bin TL parasını kaptırdı.

15 gün sonra tekrar arayan şahısların yeniden para yatırması gerektiğini söylemesi üzerine A.G., şehir merkezinde bir bankaya giderek sıra aldı.

POLİS DURUMU FARK ETTİ

Bankaya giriş yaptığı sırada A.G.'yi tanıyan güvenlik görevlisi, yapacağı işlemle ilgili bilgi almak istedi. A.G.'nin durumu anlatması üzerine güvenlik görevlisi, polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.

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DOLANDIRILMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Kısa süre sonra bankaya gelen polis ekipleri, bankada telefon dolandırıcılarına para yatırmak isteyen şahsın, daha önce defalarca uyardıkları vatandaş olduğunu görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonrasında ikna edilen A.G., dolandırıcılara para göndermekten vazgeçti.

Polis ekipleriyle, ikna etmek istedikleri A.G. arasında yaşanan ilginç diyalog ise dikkat çekti.

POLİS MEMURU DAKİKALARCA DİL DÖKTÜ

Bankaya dolandırıcılara para göndermek için gelen A.G., polis ekiplerine, kendisini arayan polis ekiplerinin kendilerine para göndermesini istediğini söyledi.

"POLİS MEMURUYUM, BEN NİYE SENDEN PARA İSTEMİYORUM"

Vatandaşı ikna etmek isteyen polis memuru ise polisin hiç kimseden para isteme yetkisi olmadığını belirterek, "Polis memuruyum, ben niye senden para istemiyorum?" diyerek cevap verdi.

"BU ŞAHISLARA İNANMA DEDİM AMA SEN HÂLÂ PARA YATIRMAYA ÇALIŞIYORSUN"

Polis memuru, "Sana derler ki 'biz seni kurtaracağız, bunları yakalatacağız.' Tekrar seni arayıp dolandırmaya çalışırlar. Bak ben geçen gün de sana izah ettim, başına böyle bir şey gelirse inanma dedim ama sen yine halen geldin bankaya yine bu şahıslara para yatırmaya çalışıyorsun." dedi.

"PARAMI KURTARDINIZ"

Uzun uğraşlar sonunda ikna edilen A.G., polis ekipleri ve banka görevlilerine, "Paramı kurtardınız, hepinizden Allah razı olsun. Bundan sonra para yatırma gibi bir şansım artık yok." diyerek teşekkür etti.

A.G.'nin, daha önce kendisini 15 bin TL dolandıran şahıslara 5 bin TL daha göndermek için bankaya geldiği öğrenildi.