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    Kastamonu'da düdüklüden uyuşturucu çıktı

    Narkotik polislerinin gerçekleştirdiği operasyonda düdüklü tencere içerisine gizlenmiş 932 adet reçeteye tabi hap ve 184 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 24.06.2021 - 16:53
    • Güncelleme : 24.06.2021 - 17:04
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    Kastamonu'da düdüklüden uyuşturucu çıktı

    Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlarını sürdürüyor.

    Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, iki ayrı adrese operasyon düzenlendi.

    OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

    Operasyonlarda ikametlerde yapılan aramalarda, evin mutfak kısmındaki düdüklü tencere içerisine gizlenmiş halde 932 adet reçeteye tabi hap, 184 adet extacy diye tabir edilen uyuşturucu hap, 14 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeği, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

    4 GÖZALTI

    Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

    Kastamonu da düdüklüden uyuşturucu çıktı #1

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