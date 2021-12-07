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    Kastamonu’da, düğünde 75 metre uzunluğunda para takıldı

    İnebolu’da Merve ve Taner Aran çiftine, takı merasiminde yaklaşık 75 metre uzunluğunda para takıldı. Ayrıca damada mutfak önlüğü giydirildi, boynuna ipe bağlanmış ayva takıldı.
    • İHA
    • 07.12.2021 - 12:27
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 13:39
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    Kastamonu’da, düğünde 75 metre uzunluğunda para takıldı

    Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşayan Merve ve Taner Aran çiftinin düğün töreninde, ilginç anlar yaşandı.

    Çiftin arkadaşları, paraları toplu iğneler ile birleştirdi.

    75 metre uzunluğundaki para çifte takılmak istenince, zor anlar yaşandı.

    ÇİFT, PARALARIN ARASINDA KAYBOLDU

    Paralar, çiftin etrafında döndürülünce Merve ve Taner çifti paraların arasında kaldı. Salonda büyük alkış alan bu ilginç görüntü sonrasında damat ve gelin, paraların arasında adeta kayboldu.

    Kastamonu’da, düğünde 75 metre uzunluğunda para takıldı ViDEO

    Kastamonu’da, düğünde 75 metre uzunluğunda para takıldı #1

    BOYNUNA AYVA ASILDI

    Takı merasiminin ardından damadın boynuna ipe bağlanmış ve 5’i bir yerdeyi andıran ayvalar iple asıldı.

    MUTFAK ÖNLÜĞÜ GİYDİRİLDİ

    Damada ayrıca, “Aşkım bulaşıklar bitti, çamaşırları asayım mı?” yazılı mutfak önlüğü ile eldiven giydirildi.

    O anlar, diğer davetliler tarafından ilgi ile izlendi.

    Kastamonu’da, düğünde 75 metre uzunluğunda para takıldı #2

    Kastamonu’da, düğünde 75 metre uzunluğunda para takıldı #3

    Kastamonu’da, düğünde 75 metre uzunluğunda para takıldı #4

    Kastamonu’da, düğünde 75 metre uzunluğunda para takıldı #5

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