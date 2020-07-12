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    Kastamonu’da düğünde maganda kurşunu: 3 yaralı

    Kastamonu'nun Küre ilçesinde bir düğün merasiminde nereden geldiği belli olmayan kurşunlar nedeniyle 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 12.07.2020 - 05:58
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    Kastamonu’da düğünde maganda kurşunu: 3 yaralı

    Küre’nin Çat köyünde bir düğün merasiminde nereden geldiği belli olmayan kurşunlar nedeniyle 31 yaşındaki Erkan E., 34 yaşındaki Şenol E. ve 44 yaşındaki Cemal E. yaralandı.

    YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

    Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlar nedeniyle yaralanan şahıslar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralanan şahıslardan Cemal E.’nin ameliyata alındığı öğrenildi.

    Yaşanan olayın ardından jandarma ekipleri, köyde güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Kastamonu’da düğünde maganda kurşunu: 3 yaralı #1

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