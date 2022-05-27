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    Kastamonu'da ekmek arasına uyuşturucu sakladı

    Geçtiğimiz yıl iç çamaşırına sakladığı uyuşturucuyla yakalanan şahıs, bu kez de ekmek arasına uyuşturucu gizledi. Şahıs adliyeye sevk edildi.
    • 27.05.2022 - 12:20
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    Kastamonu'da ekmek arasına uyuşturucu sakladı

    Yurt genelinde güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadelesi devam ederken, Kastamonu'daki ekipler de çalışmalarını hızlandırdı.

    İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Abana İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, İstanbul’dan yolcu otobüsü ile Kastamonu’nun Abana ilçesine gelen S.B.’nin uyuşturucu madde taşıdığı bilgisine ulaşıldı.

    Üst aramasında metamfetamin çıktı

    Ekipler tarafından takibe alınan şahsın üst araması yapıldı. Yapılan aramalarda şahsın yanında bulunan köy ekmeğinin içerisine gizlenmiş 35 gram metamfetamin ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan S.B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    İç çamaşırından çıkmıştı

    S.B.'nin geçen yıl Aralık ayında İstanbul’dan Kastamonu’ya yolculuk ederken yapılan üst aramasında, iç çamaşırının içerisine çorap dikilerek gizlenmiş şekilde uyuşturucu madde ele geçirilmişti.

    Kastamonu da ekmek arasına uyuşturucu sakladı #1

    Kastamonu da ekmek arasına uyuşturucu sakladı #2


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