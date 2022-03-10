Kastamonu'da emanet araçla hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Babasının oto tamirhanesine tamir edilmesi için bırakılan aracı kullanarak girdiği dükkandan 60 litre benzin, para ve sigaraları çalan şahıs, karda bıraktığı ayak izleriyle polise yakalandı.

Kastamonu’nun Cide ilçesine bağlı Uğurlu köyünde bulunan bir dükkândan bin lira ve çok sayıda sigara ve 60 litre benzin çalındı.

Durumu fark eden dükkân sahibi D.Y.’nin (50) ihbarı üzerine, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

EMANET ARAÇLA HIRSIZLIK YAPTI

Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde, olayı gerçekleştirilen şahsın E.S. (40) olduğu tespit edildi. Konuyla ilgili araştırmalarını derinleştiren JASAT ekipleri, E.S.’nin babasının oto tamirhanesine tamir edilmesi için bir vatandaş tarafından emanet edilen araçla hırsızlık olaylarına karıştığını tespit etti.

KARDA BIRAKTIĞI AYAK İZLERİ TAKİP EDİLDİ

Jandarma ekipleri, şahsın kullandığı aracı takibe aldı. Şahıs, kendisini durdurmak isteyen ekipleri fark edince araçla kaçmaya başladı.

Şahsın kullandığı araç, Doğanyurt-Cide Karayolunda jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Araçtan inen şahıs, ormanlık alana kaçarak gözden kayboldu.

Ekipler, karda bıraktığı ayak izlerini takip ederek yerini tespit ettikleri E.S.’yi saklandığı metruk bina içerisinde yakaladı.

SUÇ MAKİNESİ TUTUKLANDI

Şahsın bırakarak kaçtığı araçta arama yapan ekipler, D.Y.’nin dükkânından çaldığı çok sayıda sigarayı ve benzini ele geçirdi.

E.S.’nin evinde yapılan aramalarda da çalınan sigaraların bir kısmına ulaşıldı. Gözaltına alınan E.S.’nin, daha önce de Kastamonu’nun sahil kesimindeki birçok iş yerinden hırsızlık yaptığı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirlendi.

Şahıs, jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.