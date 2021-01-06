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    Kastamonu'da emniyet kemeri takmayan kadın yola fırladı

    Kemeri takılı olmayan yolcunun kaza anında otomobilden fırlayıp, sürüklendiği o anlar MOBESE kameraları tarafından görüntülendi.
    • İHA
    • 06.01.2021 - 17:48
    • Güncelleme : 06.01.2021 - 18:12
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    Kastamonu'da emniyet kemeri takmayan kadın yola fırladı

    Kastamonu karayolları kavşağı üzerinde, ışık ihlali yapan otomobil ile hızla gelen başka bir otomobil çarpıştı.

    Kavşağa kontrolsüz giriş yapan araçta bulunan kadın ise emniyet kemerinin takılı olmaması üzerine yola fırladı.

    KAZA ANI KAMERADA

    Kadın, yerde bir süre sürüklenirken diğer otomobil ise trafik ışığına çarparak durabildi. Yerinden sökülen ışık direği ise başka bir aracın üzerine devrildi. Yaşanan kaza anı da MOBESE kameraları ile saniye saniye kaydedildi.

    Öte yandan kazanın ardından emniyet kemerinin önemini vurgulayan Kastamonu Trafik Şube Müdürlüğü yetkilileri, şehirler arası ve şehir içi yolda meydana gelen kazalardaki ölüm ve yaralanma olaylarının, tamamına yakının emniyet kemeri takılı olmadığı için yaşandığını belirtti.

    Kastamonu'da emniyet kemeri takmayan kadın yola fırladı ViDEO

    Kastamonu da emniyet kemeri takmayan kadın yola fırladı #1

    Kastamonu da emniyet kemeri takmayan kadın yola fırladı #2

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