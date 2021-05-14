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Kastamonu'da eşi ve kayınbiraderinin kavgasını ayırırken öldü

Kastamonu'da eşi ve kayınbiraderinin kavgasını ayırırken öldü

Tartışan eşi ile kayınbiraderinin kavgasını sonlandırmak için pencereden seslenen Aysel A., kayınbiraderinin elindeki tüfeğin ateş alması sonucu vücuduna isabet eden saçmalarla hayatını kaybetti.