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    Kastamonu'da evin bahçesini, kenevir tarlasına çevirdi

    Yaşadıkları köydeki evlerinin bahçesinde kenevir ektikleri tespit edilen şahıslar adli makamlara sevk edilirken, 22 adet çimlenmiş kenevire de el konuldu.
    • İHA
    • 19.08.2021 - 09:48
    • Güncelleme : 19.08.2021 - 10:16
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    Kastamonu'da evin bahçesini, kenevir tarlasına çevirdi

    Kastamonu’nun merkeze bağlı Saraycık köyünde iki şahsın, evlerinin arka bahçesinde kenevir yetiştirdikleri tespit edildi.

    Bunun üzerine jandarma ekiplerince evde ve evin bahçesinde yapılan araştırmada 9 kök yetişmiş, 22 adet çimlenmiş halde bulunan kenevir bitkisi ele geçirildi.

    2 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Olayla ilgili Jandarma ekiplerince gözaltına alınan iki şahıs, adli makamlara sevk edildi.

    Kastamonu da evin bahçesini, kenevir tarlasına çevirdi #1

    Kastamonu da evin bahçesini, kenevir tarlasına çevirdi #2

    Kastamonu da evin bahçesini, kenevir tarlasına çevirdi #3

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