Kastamonu'da evin bahçesini, kenevir tarlasına çevirdi

Yaşadıkları köydeki evlerinin bahçesinde kenevir ektikleri tespit edilen şahıslar adli makamlara sevk edilirken, 22 adet çimlenmiş kenevire de el konuldu.

Kastamonu’nun merkeze bağlı Saraycık köyünde iki şahsın, evlerinin arka bahçesinde kenevir yetiştirdikleri tespit edildi.

Bunun üzerine jandarma ekiplerince evde ve evin bahçesinde yapılan araştırmada 9 kök yetişmiş, 22 adet çimlenmiş halde bulunan kenevir bitkisi ele geçirildi.

2 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili Jandarma ekiplerince gözaltına alınan iki şahıs, adli makamlara sevk edildi.