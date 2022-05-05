Kastamonu'da evinde kenevir yetiştiren kadına hapis cezası

Evinin balkonunda saksıya kenevir ektiği için 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan kadın, "İlaçlarımı bırakmak için diktim, aleyhte hususlara katılmıyorum" dedi.

Kastamonu'da evinin balkonunda saksıda kenevir ekerek uyuşturucu yetiştiren A.A., geçtiğimiz yıl, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan A.A. hakkında, Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan dava açıldı.

Beraatini talep etti

10 ay tutuklu kaldıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan sanık A.A., uyuşturucu satmadığını belirterek, beraatini talep etti.

"İlaçlarımı bırakmak için diktim, aleyhte hususlara katılmıyorum"

A.A., mahkemedeki ifadesinde şunları söyledi:

"Keneviri kendim kullanmak için diktim. Sadece bir süreliğine ilaçlardan kurtulmak için uyuşturucu hap kullanmak için kenevir ektim. 15 yıldır kullanıyorum. Artık sağlığıma zarar veriyordu. Keyif amaçlı kullanmadım. Sadece ilaçlarımı bırakmak için kullanmak üzere diktim. Beraatimi talep ediyorum. Aleyhte hususlara katılmıyorum."

2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Mahkeme heyeti, sanık A.A.'yı uyuşturucu kullanmak veya bulundurmak suçundan 1 yıl 8 ay ve izinsiz kenevir ekiminden dolayı da 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

Ceza ile birlikte hükmün açıklanması 5 yıl süreyle geri bırakıldı.