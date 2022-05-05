Petrol
111.04
0.82%
Euro
15.73
0.42%
Dolar
14.87
0.92%
Altın
906.62
1.80%
Borsa
2487
2.33%
Bitcoin
590.264
0.99%
BTXN Coin
16.56
5.07%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Kastamonu'da evinde kenevir yetiştiren kadına hapis cezası

    Evinin balkonunda saksıya kenevir ektiği için 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan kadın, "İlaçlarımı bırakmak için diktim, aleyhte hususlara katılmıyorum" dedi.
    • 05.05.2022 - 14:05
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 14:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kastamonu'da evinde kenevir yetiştiren kadına hapis cezası

    Kastamonu'da evinin balkonunda saksıda kenevir ekerek uyuşturucu yetiştiren A.A., geçtiğimiz yıl, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

    Çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan A.A. hakkında, Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan dava açıldı.

    Beraatini talep etti

    10 ay tutuklu kaldıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan sanık A.A., uyuşturucu satmadığını belirterek, beraatini talep etti.

    "İlaçlarımı bırakmak için diktim, aleyhte hususlara katılmıyorum"

    A.A., mahkemedeki ifadesinde şunları söyledi:

    "Keneviri kendim kullanmak için diktim. Sadece bir süreliğine ilaçlardan kurtulmak için uyuşturucu hap kullanmak için kenevir ektim. 15 yıldır kullanıyorum. Artık sağlığıma zarar veriyordu. Keyif amaçlı kullanmadım. Sadece ilaçlarımı bırakmak için kullanmak üzere diktim. Beraatimi talep ediyorum. Aleyhte hususlara katılmıyorum."

    2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

    Mahkeme heyeti, sanık A.A.'yı uyuşturucu kullanmak veya bulundurmak suçundan 1 yıl 8 ay ve izinsiz kenevir ekiminden dolayı da 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

    Ceza ile birlikte hükmün açıklanması 5 yıl süreyle geri bırakıldı.

    Kastamonu da evinde kenevir yetiştiren kadına hapis cezası #1


    İlginizi Çekebilir

    Borsada al-sat fırsatı!
    Borsa Robot

    Borsada al-sat fırsatı!

    ABD'de açık iş sayısı rekor kırdı
    Ekonomi

    ABD'de açık iş sayısı rekor kırdı

    Boston Celtics seriyi eşitledi
    Basketbol

    Boston Celtics seriyi eşitledi

    Görüş Bildir