Kastamonu'da feci kaza: 11 yaralı

Araç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde Yasin Şan'ın kullandığı otomobil, İğdir köyü yakınlarında Davut İşleyen idaresindeki otomobille çarpıştı.

11 KİŞİ YARALANDI

Sürücülerin yanı sıra otomobillerdeki Adnan, Elif, Fahriye ve Furkan Şan, Nedime, Eylül ve Irmak Boğaz ile Ayşe ve Kardelen İşleyen yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.