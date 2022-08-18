Kastamonu'da feci kaza: 3 ölü

Kastamonu'da yaşanan zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

Kastamonu-Taşköprü karayolu Eşen köyü mevkiinde, 4 aracın çarpışması neticesinde meydana gelen zincirleme kaza yaşandı.

3 kişi yaşamını yitirdi

Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı.