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    Kastamonu'da feci kaza: 3 ölü

    Kastamonu'da yaşanan zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.
    • 18.08.2022 - 22:13
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    Kastamonu'da feci kaza: 3 ölü

    Kastamonu-Taşköprü karayolu Eşen köyü mevkiinde, 4 aracın çarpışması neticesinde meydana gelen zincirleme kaza yaşandı.

    3 kişi yaşamını yitirdi

    Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

    Kastamonu da feci kaza: 3 ölü #1

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    İHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

    Kastamonu da feci kaza: 3 ölü #2


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