Kastamonu'da fenalaşan arkadaşına yardım etmek isteyen kişi yaralandı

Kastamonu'nun Cide ilçesi Gökçekale mevkisinde uçurumun kenarında olta ile balık tutan Zeki Uğur, rahatsızlığı sebebiyle fenalaştı.
Arkadaşına yardım çağırmak için engebeli araziden çıkmaya çalışan olta balıkçısı Şeref Çakıroglu da düşerek ayağını kırdı.
Yaralı Çakıroglu, kendi imkanlarıyla ulaştığı amatör balıkçılardan yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastanede can verdi
Olay yerinde kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Uğur, güvenli bir noktadan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Bartın'ın Kurucaşile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamayan Uğur hayatını kaybetti.
Yaralı Çakıroglu ise jandarma ve itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde engebeli araziden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Çakıroglu, Cide Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yaşanan olayın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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