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Kastamonu'da fenalaşan arkadaşına yardım etmek isteyen kişi yaralandı

Kastamonu'da fenalaşan arkadaşına yardım etmek isteyen kişi yaralandı Kastamonu'da uçurumun kenarında balık tutan bir kişi fenalaşarak öldü. Arkadaşı için yardım çağırmak isteyen kişi de düşerek yaralandı.