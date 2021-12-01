Çatalzeytin ilçesinde yaşanan fırtına sırasında öğrencilerin yaşadığı panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kastamonu'yu etkisi altına alan fırtına hayatı adeta durma noktasına getirdi. Çatalzeytin ilçesinde meydana gelen şiddetli rüzgar ve öğrencilerin panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

GÜNEŞLİK YIKILDI, AVLUDAKİ KADIN SAVRULDU

Özel bir öğrenci yurdunda kalan öğrenciler tarafından saniye saniye görüntülenen fırtına anında, kız öğrenci yurdunun avlusunda bulunan bir güneşliğin yıkıldığı, başka bir kadının ise fırtınanın etkisiyle savrulduğu görüldü.

Olay anında ise öğrenciler büyük panik yaşadı.

Kastamonu'da fırtınaya yakalan öğrencilerin panik anları - Video