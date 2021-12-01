Euro
15.2439
-1.82%
Dolar
13.4179
-1.85%
Altın
769.9
-1.14%
Borsa
1.81
0.05%
Bitcoin
757.288
2.05%
BTXN Coin
49.11
-5.37%
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    Kastamonu'da fırtınaya yakalan öğrencilerin panik anları

    Çatalzeytin ilçesinde yaşanan fırtına sırasında öğrencilerin yaşadığı panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 01.12.2021 - 00:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kastamonu'da fırtınaya yakalan öğrencilerin panik anları

    Kastamonu'yu etkisi altına alan fırtına hayatı adeta durma noktasına getirdi. Çatalzeytin ilçesinde meydana gelen şiddetli rüzgar ve öğrencilerin panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

    GÜNEŞLİK YIKILDI, AVLUDAKİ KADIN SAVRULDU

    Özel bir öğrenci yurdunda kalan öğrenciler tarafından saniye saniye görüntülenen fırtına anında, kız öğrenci yurdunun avlusunda bulunan bir güneşliğin yıkıldığı, başka bir kadının ise fırtınanın etkisiyle savrulduğu görüldü.

    Olay anında ise öğrenciler büyük panik yaşadı.

    Kastamonu'da fırtınaya yakalan öğrencilerin panik anları - Video

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir