Kastamonu'da fotoğraf çekilen genç kıza 5 adet köpek saldırdı

Seydiler ilçesinde kar yağışını fırsat bilen genç kız, manzaranın altında fotoğraf çekilmeye gittiği sırada 5 tane köpeğin saldırısına uğradı. Belediye personelinin kurtardığı kız ameliyata alındı.

Köpek saldırılarında her geçen gün ağır yaralanmalar artıyor. Bir örneğin de Kastamonu'dan bildirildiği saldırıda bu sefer 5 köpek bir genç kıza saldırdı.

Seydiler ilçesinde kar yağışını gören 14 yaşındaki İmran B., görüntünün altında fotoğraf çekilmek istedi.

5 TANE KÖPEĞİN SALDIRISINDAN KAÇAMADI

Bu sırada hızla koşan 5 köpek genç kıza saldırmaya başladı. Köpeklerden kendi çabalarıyla kurtulamayan İmran B.'nin yardımına ise bölgedeki belediye işçisi koştu.

BELEDİYE PERSONELİ KURTARDI

Köpeklerden güçlükle kurtarılan İmran B.'nin yüzünde derin yarıklar oluştu. Olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İmran B., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

AĞIR YARALI GENÇ AMELİYATA ALINDI

Köpeklerin saldırısında ağır yaralanan ve yüz bölgesinde ciddi yarıkların oluştuğu İmran B. ameliyata alındı. Ameliyatta genç kızın başına 12 dikiş atıldığı bildirildi.