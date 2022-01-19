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    Kastamonu'da fotoğraf çekilen genç kıza 5 adet köpek saldırdı

    Seydiler ilçesinde kar yağışını fırsat bilen genç kız, manzaranın altında fotoğraf çekilmeye gittiği sırada 5 tane köpeğin saldırısına uğradı. Belediye personelinin kurtardığı kız ameliyata alındı.
    • İHA
    • 19.01.2022 - 10:16
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    Kastamonu'da fotoğraf çekilen genç kıza 5 adet köpek saldırdı

    Köpek saldırılarında her geçen gün ağır yaralanmalar artıyor. Bir örneğin de Kastamonu'dan bildirildiği saldırıda bu sefer 5 köpek bir genç kıza saldırdı.

    Seydiler ilçesinde kar yağışını gören 14 yaşındaki İmran B., görüntünün altında fotoğraf çekilmek istedi.

    5 TANE KÖPEĞİN SALDIRISINDAN KAÇAMADI

    Bu sırada hızla koşan 5 köpek genç kıza saldırmaya başladı. Köpeklerden kendi çabalarıyla kurtulamayan İmran B.'nin yardımına ise bölgedeki belediye işçisi koştu.

    Kastamonu da fotoğraf çekilen genç kıza 5 adet köpek saldırdı #1

    BELEDİYE PERSONELİ KURTARDI

    Köpeklerden güçlükle kurtarılan İmran B.'nin yüzünde derin yarıklar oluştu. Olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İmran B., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    AĞIR YARALI GENÇ AMELİYATA ALINDI

    Köpeklerin saldırısında ağır yaralanan ve yüz bölgesinde ciddi yarıkların oluştuğu İmran B. ameliyata alındı. Ameliyatta genç kızın başına 12 dikiş atıldığı bildirildi.

    Kastamonu da fotoğraf çekilen genç kıza 5 adet köpek saldırdı #2

    Kastamonu da fotoğraf çekilen genç kıza 5 adet köpek saldırdı #3


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