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- Kastamonu'da freni boşalan kamyon sürücüsü yaralandı
Kastamonu'da freni boşalan kamyon sürücüsü yaralandı
Eşya yüklü kamyonetin bariyerlere çarptığı kazada yaralanan 24 yaşındaki sürücü, jandarma ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 28.03.2022 - 17:58
- Güncelleme : 28.03.2022 - 18:07
Kastamonu-İnebolu kara yolunda, gündüz saatlerinde Onur Ulukaya(24) yönetimindeki ev eşyası yüklü kamyonetin freni boşaldı.
Ulukaya, Yenigün Tüneli'nin girişinde bulunan jandarma ekiplerini selektör yapıp, korna çalarak uyardı.
FRENİ BOŞALAN KAMYON BARİYERLERE ÇARPTI
Jandarma ekipleri kamyonetin önüne geçip, güzergahtaki diğer araç sürücülerini uyararak güvenliği sağladı.
YARDIMINA JANDARMA YETİŞTİ
Taşoluk köyüne kadar gelen kamyonet, virajda bariyerlere çarptı. Kazada Ulukaya yaralandı. Onur Ulukaya, jandarma minibüsüyle İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.