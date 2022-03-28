Petrol
108.79
-7.31%
Euro
16.27
-0.15%
Dolar
14.82
-0.07%
Altın
923.33
-1.13%
Borsa
2173
-0.10%
Bitcoin
706.460
6.28%
BTXN Coin
38.75
-5.07%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Kastamonu'da freni boşalan kamyon sürücüsü yaralandı

    Eşya yüklü kamyonetin bariyerlere çarptığı kazada yaralanan 24 yaşındaki sürücü, jandarma ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 28.03.2022 - 17:58
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 18:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kastamonu'da freni boşalan kamyon sürücüsü yaralandı

    Kastamonu-İnebolu kara yolunda, gündüz saatlerinde Onur Ulukaya(24) yönetimindeki ev eşyası yüklü kamyonetin freni boşaldı.

    Ulukaya, Yenigün Tüneli'nin girişinde bulunan jandarma ekiplerini selektör yapıp, korna çalarak uyardı.

    FRENİ BOŞALAN KAMYON BARİYERLERE ÇARPTI

    Jandarma ekipleri kamyonetin önüne geçip, güzergahtaki diğer araç sürücülerini uyararak güvenliği sağladı.

    YARDIMINA JANDARMA YETİŞTİ

    Taşoluk köyüne kadar gelen kamyonet, virajda bariyerlere çarptı. Kazada Ulukaya yaralandı. Onur Ulukaya, jandarma minibüsüyle İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kastamonu da freni boşalan kamyon sürücüsü yaralandı #1

    Kastamonu da freni boşalan kamyon sürücüsü yaralandı #2

    Kastamonu da freni boşalan kamyon sürücüsü yaralandı #3

    Kastamonu da freni boşalan kamyon sürücüsü yaralandı #4

    Kastamonu da freni boşalan kamyon sürücüsü yaralandı #5


    İlginizi Çekebilir

    Rusya'nın en büyük telefon üreticisinin Android lisansı iptal edildi
    Teknoloji

    Rusya'nın en büyük telefon üreticisinin Android lisansı iptal edildi

    Alperen Şengün kariyer rekoru kırdı
    Basketbol

    Alperen Şengün kariyer rekoru kırdı

    Profesyonel ve yeni başlayanlar için, Bitcoin hesabını aç! Ücretsiz formu hemen doldur!
    Bitcoin

    Profesyonel ve yeni başlayanlar için, Bitcoin hesabını aç! Ücretsiz formu hemen doldur!

    Görüş Bildir