Kastamonu’da genç kızın, selde kaybolmadan önce attığı son mesaj

Ezine Çayı’nın taşması ile bölgede bulunan Ölçer Apartmanı yıkıldı. Binanın yıkılmasının ardında kaybolan 4 kişiden biri olan Senanur Kuş’un, aile grubuna attığı son mesaj ortaya çıktı.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde etkili olan sel felaketiyle mücadele devam ediyor.

Devletin bütün imkanları ile bölgede çalışmalar sürüyor.

Sokaklara taşan sel suları, birçok binayı yerle bir etti.

Bölgede yaşayan 25 vatandaş, sel felaketinde yaşamını yitirdi.

Ezine Çayı’nın taşan suları, ilçede bulunan Ölçer Apartmanı’nın yıkılmasına neden oldu.

“DUA EDİN BİZE”

Binanın 3’üncü katında kalan ve yaz tatili için İstanbul’dan memleketine gelen Şengül Kuş, kızı Senanur Kuş (20) ve ikiz yeğenleri Ayşe ve Kerem Özdoğan (7) binanın yıkılmasının ardından kayboldu.

Bölgede ümitli bekleyiş sürerken Senanur Kuş’un, bina yıkılmadan 17.24 sıralarında aile WhatsApp grubuna attığı mesaj ortaya çıktı.

Senanur Kuş’tan, attığı “Dua edin bize.” mesajından sonra bir daha haber alınamadı.

“UMUTLU BİR HABER BEKLİYORUZ”

Apartmanın önünde bir ümitle kaybolan akrabalarını bekleyenlerden Şengül Kuş’un yengesi Münevver Gencek, şu sözleri kaydetti:

“Görümcem Şengül Kuş ile kızı Senanur Kuş, binanın 3'üncü katında oturuyorlardı. O sırada bir üst katta oturan diğer görümcemin torunları ile aynı evdeydiler. Sel sırasında telefonla konuştuk. Aile 'WhatsApp' grubumuzdan mesajlaştık. Senanur'un bize son mesajı 'Burası çok kötü, dua edin bize' oldu. O mesajdan sonra da bir daha onlardan haber alamadık. 2 gündür burada umutlu bir haber bekliyoruz.”