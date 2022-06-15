Kastamonu'da genital bölgesinde uyuşturucu saklayan kadın tutuklandı

Uyuşturucuya yönelik Bataklık-1 operasyonu kapsamında, cezaevinden yeni çıkan kadın genital bölgesine yerleştirdiği metamfetaminle yakalandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde kullanımı ve satışına yönelik operasyon başlattı.

12 Mart'ta gerçekleştirilen Bataklık-1 operasyonunda, toplamda 52 şüpheli yakalandı.

Genital bölgesine uyuşturucu gizledi

İçlerinden yalnızca biri olan B.C.T. isimli kadın, cezaevinden tahliye olduktan birkaç gün sonra, genital bölgesine sakladığı, yaklaşık 50 bin TL değerinde olan 100 gram metamfetamin ile yakalandı.

Madde yapımında kullanılan malzemelere el konuldu

B.C.T. isimli kadın ile birlikte yakalanan K.K. isimli erkek şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda da çeşitli miktarlarda esrar, kenevir bitkisi, reçeteye tabi hap, 2 adet av tüfeği, 16 adet av tüfeği fişeği, uyuşturucu madde öğütmede kullanılan değirmen ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam düzenekler ele geçirildi.

Olayla ilgili B.C.T. ve K.K. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklandı.