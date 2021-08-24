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- Kastamonu’da hafif ticari araç tıra çarptı: 1 ölü
Kastamonu’da hafif ticari araç tıra çarptı: 1 ölü
İstanbul’dan Ankara istikametine seyir halinde olan hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarptı. Hafif ticari aracın sürücüsü, olay yerinde yaşamını yitirdi.
- İHA
- 24.08.2021 - 17:13
- Güncelleme : 24.08.2021 - 17:17
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde, İstanbul’dan Samsun istikametine seyir halinde olan hafif ticari araç, Yazıçam mevkisinde aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarptı.
Hafif ticari araç, tıra bir ok gibi saplandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çarpmanın şiddeti ile hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsünün, olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Sürücünün cenazesi Cumhuriyet Savcısı incelemesinin ardından, Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.