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    Kastamonu’da hafif ticari araç tıra çarptı: 1 ölü

    İstanbul’dan Ankara istikametine seyir halinde olan hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarptı. Hafif ticari aracın sürücüsü, olay yerinde yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 24.08.2021 - 17:13
    • Güncelleme : 24.08.2021 - 17:17
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    Kastamonu’da hafif ticari araç tıra çarptı: 1 ölü

    Kastamonu’nun Tosya ilçesinde, İstanbul’dan Samsun istikametine seyir halinde olan hafif ticari araç, Yazıçam mevkisinde aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarptı.

    Hafif ticari araç, tıra bir ok gibi saplandı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Çarpmanın şiddeti ile hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsünün, olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Kastamonu’da hafif ticari araç tıra çarptı: 1 ölü #1

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Sürücünün cenazesi Cumhuriyet Savcısı incelemesinin ardından, Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kastamonu’da hafif ticari araç tıra çarptı: 1 ölü #2

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