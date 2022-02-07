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    Kastamonu’da heyelan: Köy yolunda göçükler oluştu

    Karların erimesiyle meydana gelen heyelan nedeniyle, köy yolunda göçükler oluştu.
    • İHA
    • 07.02.2022 - 17:49
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    Kastamonu’da heyelan: Köy yolunda göçükler oluştu

    Kastamonu’da, eriyen karlar heyelanı da beraberinde getirdi.

    İnebolu ilçe merkezinden İkiyaka, Yukarı Köy, Ulu ve Saka köylerine ulaşımın sağlandığı yolda, heyelan yaşandı.

    GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

    Olay sonrasında, yolda göçükler oluştuğu görüldü. Yolda, Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı.

    Kastamonu’da heyelan: Köy yolunda göçükler oluştu #1

    Kastamonu’da heyelan: Köy yolunda göçükler oluştu #2

    Kastamonu’da heyelan: Köy yolunda göçükler oluştu #3

    Kastamonu’da heyelan: Köy yolunda göçükler oluştu #4


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