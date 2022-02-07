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- Kastamonu’da heyelan: Köy yolunda göçükler oluştu
Kastamonu’da heyelan: Köy yolunda göçükler oluştu
Karların erimesiyle meydana gelen heyelan nedeniyle, köy yolunda göçükler oluştu.
- İHA
- 07.02.2022 - 17:49
Kastamonu’da, eriyen karlar heyelanı da beraberinde getirdi.
İnebolu ilçe merkezinden İkiyaka, Yukarı Köy, Ulu ve Saka köylerine ulaşımın sağlandığı yolda, heyelan yaşandı.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Olay sonrasında, yolda göçükler oluştuğu görüldü. Yolda, Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı.