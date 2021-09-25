Kastamonu'da iki ağıla saldıran ayı, 25 koyunu telef etti

Cide ilçesinde köye inen ayı, 2 evin ağılına girerek 25 koyunu öldürürken 2 koyunu da yaraladı.

Kastamonu'nun Cİde ilçesine bağlı bağlı Yalçın köyünde çobanlık yapan Hasan Yıldırım, önceki gün sabah 08.30 sıralarında arkadaşlarının koyunlarını otlatmak için ağıla geldiğinde, ağılın çatısının parçalandığını fark etti.

AĞILA GİREN AYI, 25 KOYUNU TELEF ETTİ

Ağıla giren Yıldırım, koyunlardan birinin ayı saldırısı sonucu öldüğünü, ikisinin de yaralandığını gördü. Hayvancılıkla geçimini sağlayan Erdal Akyol'un da ağılındaki 24 koyunun ayı saldırısında öldüğü fark edildi. İhbar üzerine köye gelen jandarma ekipleri köy ve civarında keşif yaptı.

"NESLİ TÜKENDİĞİ İÇİN AYIYA ZARAR VERMİYORUZ"

24 koyununun öldüğünü belirten Erdal Akyol, "Çiftçilikle uğraşıyorum, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkla, koyunlarımız var. Ağılımızın içine ayı girdi. 24 hayvanımızı telef etti. Buna bir önlem alınmasını, yetkililer ve milli parklar tarafından bize yardım edilmesini istiyoruz. Bizim geçim kaynağımız bu iş. Ayılar tarafından hayvanlarımıza zarar veriliyor ama cezası olduğu ve nesli tükendiği için biz ayıya zarar vermiyoruz. Durumu jandarmaya bildirdik, jandarma yardımcı olmaya çalışsa bile hayvanlarımızın küpesi olmadığı için 'yardım çıkmaz' dediler. Diğer bir arkadaşımızın da başına aynı olay geldi. Bu kez küpesi var ama 'sigortası ödenmemiş' dediler. 24 hayvanım telef edildi ve mağduruz" diye konuştu.

"AĞILA ÇATIYI PARÇALAYARAK GİRMİŞ"

Arkadaşının işi olduğu için koyunlarını otlatmak için ağıla geldiğini söyleyen İsmail Şakar, "Köyde çobanlık yapıyorum. Sabah 08.30'da arkadaşımın hayvanlarını çıkarmak için geldim ve kötü manzara ile karşılaştım. Ağılın üstü komple parçalanmış. Ayı ağıla giriyor 1 hayvanı telef ediyor, 2 hayvanı da yaralıyor. Korkudan içeriye zor girerek, hayvanları dışarı çıkarttım" ifadelerini kullandı.