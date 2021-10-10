Kastamonu'da ikinci sel felaketinin ardından köprüler onarıldı

Köyler arasında bulunan köprüler, sel nedeni ile yıkıldı. Kaymakamlık yaptığı açıklamalarda geçici menfez köprüleri ile bağlantı noktalarının tamamlandığını belirtti.

Kastamonu 11 Ağutos'ta yaşadığı sel felaketinin psikolojisini atlatamadan yeni bir felaketle karşılaştı.

2 ay önce yaşanan selde köprülerin yıkılmasıyla köylere geçişler imkansız hale geldi.

Bunun üzerine Duran, Kızılcakaya ve Sırakonak köylerine ulaşım sağlanabilmesi için geçici köprü inşa edildi.

MENFEZ KÖPRÜ ÇALIŞMALRI TAMAMLANDI

Geçtiğimiz günlerde ise bölgede sağanak yağışın etkili olmasıyla ikinci sel felaketi yaşandı.

Menfez köprüler ve bağlantı noktaları zarar görürken bölgede tekrar çalışma başlatıldı.

Selzedelerin mağduriyetinin giderilmesi için çalışmaları hızlandıran ekipler, geçici menfez köprü ve bağlantılarını tamamladı.

Çatalzeytin Kaymakamlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yıkılan köprülerin yerine kutu menfezler yapılarak bağlantı noktaları oluşturulduğunu kaydetti.





"EKİPLERİMİZİN GAYRETLİ ÇALIŞMALARIYLA YENİDEN ONARDIK"

Açıklamada, "Çatalzeytin ilçemizde 11 Ağustos’ta sel afetinin yaraları sarmaya devam edilirken yağışların yeniden etkisini göstermesi üzerine geçici olarak inşa edilen geçiş noktaları zarar görmüştür. Bölgede iyileştirme çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Olumsuz hava şartlarının çalışma sürecine etkileri çalışanlarla birlikte değerlendirilmektedir. Olumsuz durumların ortadan en hızlı şekilde kaldırılmasına yönelik planlamalar yapılmıştır.

Bunun üzerine aşırı yağışlar sonucu yaşanan ikinci bir selle geçici olarak yapılan bazı menfez köprüler zarar görmüştür. Hava koşullarının düzelmesiyle Sırakonak, Duran ve Kızılcakaya köylerimizi kapsayan menfez köprülerini ekiplerimizin gayretli çalışmaları sonucunda yeniden onardık ve ulaşıma açtık. Olumsuz hava koşullarında Kızılcakaya ve Çatak köyleri arasındaki yolda da göçme ve heyelanlar oldu. Burada henüz çalışma faaliyeti yürütülemedi” denildi.



